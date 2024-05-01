В Тюмени стартовало обучение первых участников программы "Время героев"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение первых участников программы "Время героев" стартовало. Тюменские ветераны и бойцы СВО в течение четырех модулей будут изучать систему государственного управления, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В конце мая к занятиям приступили только первые кандидаты. Отбор участников продолжается. Программа предполагает три формата обучения: магистратура; очно-заочная профессиональная переподготовка; заочное повышение квалификации.

Каждый участник, завершивший тестирование, сможет пройти обучение, которое соответствует его актуальным компетенциям и показанным результатам. Подробности можно узнать на сайте времягероев.рф.