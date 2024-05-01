  • 31 мая 202431.05.2024пятница
  • USD89,7869
    EUR97,1347
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени стартовало обучение первых участников программы "Время героев"

Общество, 16:05 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение первых участников программы "Время героев" стартовало. Тюменские ветераны и бойцы СВО в течение четырех модулей будут изучать систему государственного управления, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В конце мая к занятиям приступили только первые кандидаты. Отбор участников продолжается. Программа предполагает три формата обучения: магистратура; очно-заочная профессиональная переподготовка; заочное повышение квалификации.

Каждый участник, завершивший тестирование, сможет пройти обучение, которое соответствует его актуальным компетенциям и показанным результатам. Подробности можно узнать на сайте времягероев.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 31.05.2024Операторы кикшеринга в Тюмени кратно увеличили штрафы за нарушения правил сервиса
16:49 31.05.2024В центре Тюмени перекроют движение на время велофестиваля
16:38 31.05.2024В тюменских библиотеках стартовал всероссийский проект "Русские чтения"
16:27 31.05.2024В два раза вырос спрос на услуги тренеров по плаванию в Тюмени