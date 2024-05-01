Деревья в память о ветеранах посадили у здания Госавтоинспекции Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Деревья на аллее ветеранов высадили у здания Госавтоинспекции Тюменской области 31 мая. Например, свою яблоню на аллее посадил 81-летний полковник милиции в отставке Виктор Сапожников. Он закончил службу в должности заместителя начальника управления ГАИ Тюменского облисполкома, сообщает пресс-служба ведомства.

"Преемственность поколений ветеранов и действующих сотрудников Госавтоинспекции очень важна. Молодые инспекторы должны знать, как раньше служили ветераны, на каком транспорте ездили, как беседовали с нарушителями, какие меры принимали для снижения аварийности", - сказал руководитель регионального управления ГИБДД Андрей Миллер.

В высадке деревьев приняли участие ветераны службы, юидовцы, молодые автоинспекторы.