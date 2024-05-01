  • 31 мая 202431.05.2024пятница
  • USD89,7869
    EUR97,1347
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Деревья в память о ветеранах посадили у здания Госавтоинспекции Тюменской области

Общество, 15:32 31 мая 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Деревья на аллее ветеранов высадили у здания Госавтоинспекции Тюменской области 31 мая. Например, свою яблоню на аллее посадил 81-летний полковник милиции в отставке Виктор Сапожников. Он закончил службу в должности заместителя начальника управления ГАИ Тюменского облисполкома, сообщает пресс-служба ведомства.

"Преемственность поколений ветеранов и действующих сотрудников Госавтоинспекции очень важна. Молодые инспекторы должны знать, как раньше служили ветераны, на каком транспорте ездили, как беседовали с нарушителями, какие меры принимали для снижения аварийности", - сказал руководитель регионального управления ГИБДД Андрей Миллер.

﻿

В высадке деревьев приняли участие ветераны службы, юидовцы, молодые автоинспекторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аллея , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 31.05.2024Операторы кикшеринга в Тюмени кратно увеличили штрафы за нарушения правил сервиса
16:49 31.05.2024В центре Тюмени перекроют движение на время велофестиваля
16:38 31.05.2024В тюменских библиотеках стартовал всероссийский проект "Русские чтения"
16:27 31.05.2024В два раза вырос спрос на услуги тренеров по плаванию в Тюмени