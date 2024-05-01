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В Тюмени в десятый раз отпраздновали Международный "День соседей"

Общество, 19:29 31 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десятый юбилейный "День соседей" традиционно прошел в Тюмени 31 мая. В этом году, как и в 2023, праздник для тюменцев провели на "Сказочном бульваре" в мкр. Новопатрушево. Мероприятие прошло в рамках Года семьи, организованного при поддержке депутата Тюменской городской думы Александра Григорьева.

"Хотелось бы этим праздником объединить всех жителей не только микрорайона, но и города, которые приезжают, отдыхают в "Сказочном бульваре", гуляют с детьми. Если вспомнить прошлое, раньше дома, квартиры не закрывали, а сейчас даже соседи между собой не общаются и не знают друг друга. Мы этими мероприятиями хотим сплотить наших дружных жителей Тюмени, чтобы это была единая семья", - сказал Александр Григорьев.

Праздник организовала НКО "Новые открытия". Для горожан подготовили концертную программу, семейные конкурсы, поздравления. Маленьких тюменцев развлекают ростовые куклы, для них работают батуты.

"Мы посмотрим, как пройдет в этом году праздник, сравним с прошлым годом, сделаем анализ и, возможно, в следующем году придумает что-то новое, что-то поменяем", - добавил Александр Григорьев.

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Напомним, праздник организован в рамках Года семьи, который в 2024 году объявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Юлия Божок

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# гордума , праздник

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