Более 13,6 тыс. голосов получила Тюмень на ежегодном конкурсе "Город России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13,6 тыс. голосов получила Тюмень на ежегодном конкурсе "Город России. Национальный выбор" и вошла в топ-15 федерального списка.

Сейчас областной центр на 13-м месте и у него есть все шансы обогнать Ханты-Мансийск. Столица Югры - на 12-й строке с более 14,1 тыс. голосами.

Чтобы отдать свой голос, необходимо на официальном сайте город-россии.рф выбрать нужный из 87 в федеральном списке, собрать картинку и подтвердить выбор. Ограничение - один голос с IP-адреса в сутки.

В тройке лидеров - Владивосток, Севастополь и Нальчик. Итоги 2024 года подведут 31 декабря. В 2023 году Тюмень заняла 14 место, получив 25 тыс. 874 голоса, сообщает "Вслух.ру".