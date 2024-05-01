Бренд-зону СИБУРа с библиотекой открыли в Тюменском индустриальном университете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бренд-зону СИБУРа открыли в 7-м корпусе Тюменского индустриального университета на ул. Мельникайте 31 мая. В уникальном пространстве студенты смогут подзарядить гаджеты, отдохнуть на удобных диванах и стульях из вторсырья, воспользоваться библиотекой компании с книгами на экологическую тематику.

Проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета Раис Абдразаков поблагодарил СИБУР за вклад, который он делает в вуз. "Очень много вкладываются в качество образования. Огромное количество активностей проводят со студентами. У нас есть большой комплекс совместных мероприятий. Мы практически ежемесячно встречаемся с представителями компании, основная часть событий предусматривает активизацию повышения качества образования наших студентов. Видно, что компания заинтересована в кадрах, делает все возможное, чтобы студентам стало комфортно, чтобы они качественно подходили к своему образованию. Это прекрасный подарок на наш юбилей", — сказал он.

Бренд-зона - сближение учебного заведения и непосредственно бизнеса. Приходя сюда, студенты сделают первый шаг в профессию, знакомятся с брендом, с ценностями, которые исповедует компания, считает директор по управлению персоналом ООО "ЗапСибНефтехима" Андрей Белов.

"Все очень функционально, предназначено для того, чтобы обучающимся было комфортно, удобно, чтобы вы могли здесь заниматься и продолжать свое образование. Ровно так же будет построена работа в нашей компании. Ждем каждого в своих рядах", — добавил Андрей Белов.

Директор завода по производству полипропилента ООО "ЗапСибНефтехим" Алексей Созонов окончил ТИУ более 20 лет назад, получил квалификацию "Инженер химик-технолог". Он назвал бренд-зону порталом между головным институтом и компанией. "Наверное, мы станем ближе. Уверен, что новый диалог пройдет на тобольской земле, когда вы к нам приедете, будете задавать конкретные вопросы. Мы же покажем свой завод. Продолжите учиться и думать о будущей профессии", — сказал он.

На открытии бренд-зоны своей историей со студентами поделилась инженер по планированию и ресурсному обеспечению в Центре синтеза полиолефинов Юлия Усольцева. Она получала профильное образование в Тобольском индустриальном институте — филиале Тюменского индустриального университета по направлению "Машины и аппараты химических технологий".

"Я из династии нефтехимиков. Мой папа работает на Тобольской промышленной площадке уже 25 лет. Мне кажется, все было предрешено, что я в какой-то момент тоже свяжу свою жизнь с нефтехимией. В итоге так и получилось. Уже пять лет я работаю на ООО "ЗапСибНефтехиме", сменила несколько должностей, несколько производств. Про таких, как я, говорят, что мы "просибуренные". Мы мыслим по-другому, как бы исходя из ценностей, правил, законов, которые действуют в нашей компании", — поделилась девушка в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Она заметила, что в бренд-зоне упор сделан на экологию. Так, многие ее коллеги дома занимаются разделением отходов и отвозят их в соответствующие места. Еще одна ценность называется "Безопасность без компромиссов". Она заключается в том, что все, что люди делают в жизни каждую минуту, должно подвергаться анализу. Те, кто работают в СИБУРе, со временем привыкли это делать на промышленной площадке. Эти же принципы применяются в повседневной жизни.

По поводу открытия бренд-зоны для студентов организовали праздник. Активности в бренд-зоне ждали студентов с 11 часов 30 минут. Ребятам помогли изготовить брелоки из переработанных пластиковых крышек с помощью специального пресса, угостили сахарной ватой в цветах СИБУРа. Студенты могли порисовать на маркерных досках и поиграть в "Пятнашки". Производственная карта, размещенная на одной из стен, рассказывает подробнее о переработанном пластике.

Гостям раздавали шоколадки, на обертке которых указан QR-код, пройдя по которому можно подробнее узнать о розыгрыше призов в завершении праздника.

За отдельным столом расположились амбассадоры СИБУРа. Они рассказывали студентам о стажировке в крупной нефтегазохимической компании. "Мы - связующее звено между студентами и СИБУРом. Они могут оставить заявки на стажировку. Также мы рассказываем про программы", — рассказала амбассадор компании, студентка ТИУ Диана Халикова.

Инна Пахомова