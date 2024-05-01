244 тюменских конкурсанта поучаствовали в региональном чемпионате "Абилимпикс"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Церемония закрытия IХ Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" состоялась в Тюмени. Участие приняли 244 конкурсанта, сообщает информационный центр правительства области.

Ребята состязались в 48 компетенциях, которые олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что именно на площадках чемпионата формируются сообщества близких по духу людей. Участники и их наставники чувствуют себя частью большой профессиональной семьи. Здесь каждый получает необходимую поддержку, понимание, чувствует защиту, опору, и в этом сила семьи "Абилимпикс".

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Оценивали выполнение конкурсных заданий 200 экспертов. Это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров выразил благодарность экспертному сообществу за вклад в развитие движения "Абилимпикс" в регионе.

Лучшие участники регионального этапа примут участие в Отборочном этапе Х Национального чемпионата "Абилимпикс".