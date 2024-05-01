В центре Тюмени перекроют движение на время велофестиваля

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспорта в центре Тюмени ограничат 12 мая. В этот день будет проходить тюменский велофестиваль, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

С 8 до 16 часов дорогу перекроют на ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики, на ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики, на ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной и на ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать ПДД.