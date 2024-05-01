  • 31 мая 202431.05.2024пятница
  • USD89,7869
    EUR97,1347
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В центре Тюмени перекроют движение на время велофестиваля

Общество, 16:49 31 мая 2024

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Движение транспорта в центре Тюмени ограничат 12 мая. В этот день будет проходить тюменский велофестиваль, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

С 8 до 16 часов дорогу перекроют на ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики, на ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики, на ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной и на ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать ПДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# велофестиваль , ограничение движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 31.05.2024Операторы кикшеринга в Тюмени кратно увеличили штрафы за нарушения правил сервиса
16:49 31.05.2024В центре Тюмени перекроют движение на время велофестиваля
16:38 31.05.2024В тюменских библиотеках стартовал всероссийский проект "Русские чтения"
16:27 31.05.2024В два раза вырос спрос на услуги тренеров по плаванию в Тюмени