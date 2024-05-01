Отделение неотложной помощи детям открыли в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отделение неотложной помощи детям открыли в тюменской поликлинике №5 на улице Вьюжной, 6А. Филиал работает ежедневно с 7 до 24 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В отделение есть отдельный вход с улицы. В холле учреждения организована комфортная зона для ожидания.

Обращаться можно с повышением температуры, кашлем, насморком, болью в ушах, затрудненным дыханием, головной болью, сыпью и другими жалобами. При обращении пациента осматривает врач-педиатр или фельдшер. По необходимости приглашаются врач-хирург, врач УЗИ, врач-инфекционист.

Имеется видеоотоскоп, позволяющий врачу-педиатру визуализировать изображение на рабочем столе и провести телемедицинскую консультацию с врачом оториноларингологом. Есть палата динамического наблюдения.

Забор крови может быть произведен как из пальца, так и из вены. При необходимости проводятся ингаляции с использованием небулайзера. Возможно проведение теле-ЭКГ, рентгенологических исследований.