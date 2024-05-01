  • 31 мая 202431.05.2024пятница
  • USD89,7869
    EUR97,1347
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Отделение неотложной помощи детям открыли в Тюмени

Общество, 18:13 31 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отделение неотложной помощи детям открыли в тюменской поликлинике №5 на улице Вьюжной, 6А. Филиал работает ежедневно с 7 до 24 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В отделение есть отдельный вход с улицы. В холле учреждения организована комфортная зона для ожидания.

Обращаться можно с повышением температуры, кашлем, насморком, болью в ушах, затрудненным дыханием, головной болью, сыпью и другими жалобами. При обращении пациента осматривает врач-педиатр или фельдшер. По необходимости приглашаются врач-хирург, врач УЗИ, врач-инфекционист.

﻿

Имеется видеоотоскоп, позволяющий врачу-педиатру визуализировать изображение на рабочем столе и провести телемедицинскую консультацию с врачом оториноларингологом. Есть палата динамического наблюдения.

Забор крови может быть произведен как из пальца, так и из вены. При необходимости проводятся ингаляции с использованием небулайзера. Возможно проведение теле-ЭКГ, рентгенологических исследований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , неотложная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 31.05.2024Компания "Мостоотряд-36" возвела в Тюменской области 654 моста и путепровода
20:01 31.05.2024Тюменские проекты попали в топ-40 инициатив всероссийского конкурса
19:29 31.05.2024В Тюмени в десятый раз отпраздновали Международный "День соседей"
19:14 31.05.2024Тюменское правительство окажет помощь пострадавшим от паводка