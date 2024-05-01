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Сквер имени Александра Иванчикова появится в Тюмени

Общество, 19:00 31 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сквер имени Александра Иванчикова появится в Тюмени. Решение утвердила комиссия по топонимике.

Расположен он будет в Центральном планировочном районе вдоль ул. Щорса, площадь составит 0,14 га, сообщает администрация города.

Предложение поступило от управы Центрального округа.

Александр Александрович Иванчиков – выпускник ТВВИКУ, гвардии капитан морской пехоты, командир инженерно-десантной роты. Он героически погиб в бою при исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции, посмертно награждён орденом Мужества.

На портале "Я решаю!" прошёл опрос. Из 244 принявших в нём участие 220 поддержали наименование.

На заседании комиссии главный специалист управления по оргработе управы Центрального округа Светлана Ситова рассказала, что в процессе подготовки материалов много общалась с отцом Героя.

"Путь Александра был ярким. Он отстаивал интересы Родины в разных точках. Так, участвовал в разминировании жилых кварталов в Сирийской Республике", - сказала она.

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