В Тюмени подвели итоги областного этапа Всероссийского конкурса "Семья года"

| Фото: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья" | Фото: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса "Семья года – 2024" подвели в Тюмени. Участие приняли 20 семей, три из них - сразу в двух номинациях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В номинации "Молодая семья" первое место заняли Роман и Виктория Гвоздковы. Самым главным героем своей большой дружной семьи они считают дочь Софью. В своем юном возрасте она уже имеет награды за участие в детских творческих выставках.

В номинации "Семья – хранитель традиций" первое место досталось Никите и Ольге Седых. Семейный конкурсный путь они начали с парада колясок, когда родилась первая дочь.

Победители в номинации "Сельская семья" – Юрий Маркович и Галина Ковынёва из Тюменского района. "Началось все в цирковой студии, где мы вместе занимались. У нас был воздушный дуэт, с которым мы много выступали. Любовь к воздуху и друг другу образовала нашу большую семью. Наша традиция – никогда не унывать и поддерживать друг друга в любых ситуациях", – говорят супруги.

В номинации "Многодетная семья" победителями стали Юрий и Ольга Власовы. Для них основным критерием воспитания в семье является взаимопомощь, когда старшие всегда помогают по мере необходимости и возможности, терпеливо относятся к младшим, а младшие прислушиваются к старшим и берут с них пример.

"Мы увидели столько тепла, любви и взаимопонимания. Каждая семья – это уникальная история, в которой сохраняются национальные, культурные, многопоколенные традиции, прослеживаются целые династии. Конкурс "Семья Года" – это не соревнование, а возможность подчеркнуть то, что является основой нашего общества – семейные ценности, любовь и взаимопонимание", – говорит заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних Регионального центра "Семья" Евгения Мунаева.

Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса состоится 10 июня в ДК "Нефтяник".

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в области уже девятый раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Семьи из Тюменской области принимают участие в конкурсе с момента его основания и ежегодно входят в число победителей федерального этапа.