Тюменское правительство окажет помощь пострадавшим от паводка

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Постановление о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС, приняли в Тюменской области. Помощь окажут в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового.

Об этом губернатор региона Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале 31 мая.

"Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 квадратных метров", - добавил он.

Размер выплат рассчитывается индивидуально по каждому жилому помещению с учетом категории получателя. Выплата носит целевой характер. Ей нужно воспользоваться до 1 октября 2024 года.

Для получения выплат предусматривается подача заявления в территориальное управление социальной защиты населения.

Решение о предоставлении выплат будет приниматься на основании заключений, созданных администрациями муниципальных образований комиссий, по результатам обследования жилых помещений.

Право на получение помощи имеют собственники жилых помещений, наниматели по договорам социального найма жилых помещений, граждане, фактически постоянно проживающие на дату введения режима ЧС в СНТ. Также обратиться за выплатой могут жители, имеющие на дату введения режима ЧС документы, являющиеся основанием для госрегистрации права собственности на жилые помещения, фактически постоянно проживающие в жилых помещениях, не находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности.

Подробную информацию можно получить в территориальных органах социальной защиты населения по месту жительства.