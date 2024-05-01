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Первый клуб педагогических лидеров запустили в Тобольске

Общество, 22:14 31 мая 2024

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Первый клуб педагогических лидеров запустили в Тобольске 31 мая. Ресурсная площадка открыта в Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, сообщает информационный центр правительства региона.

Во время открытия на прямую связь с ресурсным центром вышли стратегические партнёры – наставники вуза: директор Института образования Высшей школы экономики Евгений Терентьев и руководитель педагогической клиники Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Писаренко.

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Клуб - это ответ на вызов качественной профессиональной подготовки педагогов нового формата, подчеркнула директор Тобольского пединститута, доктор педагогических наук Надежда Еговцева.

Площадка будет работать в течение года. Предполагается, что ежеквартально будут организованы клубные активности.

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# педагоги , Тобольск , ТюмГУ

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