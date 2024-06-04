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Игорь Левитин рассказал о значении Урало-Сибирского макрорегиона для России

Общество, 17:58 04 июня 2024

ИА "Тюменская линия"

Для России Урало-Сибирский макрорегион создает баланс между севером и югом, востоком и западом.

"Этот баланс между западом и востоком, севером и югом очень важен. Его нужно удержать, особенно после введённых санкций. Мы видим, насколько трудна стала логистика и она зависит от этого макрорегиона", - сказал советник главы государства, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин в ходе пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" 4 июня.

Он добавил, что входящие в УФО регионы не дублируют, а, напротив, эффективно дополняют друг друга.

Напомним, что сессия проходит на международной выставке "Россия" на ВДНХ в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона.

Главы Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ямала и Югры представляют перспективные проекты, охватывающие различные отрасли экономики.

Николай Ступников

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# Игорь Левитин , УФО

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