Подросток на скутере сбил четырехлетнего ребенка в Заводоуковском городском округе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

16-летний подросток на скутере сбил 4-летнего ребенка в селе Сосновка Заводоуковского городского округа. ДТП произошло 4 июня, сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, на улице Центральной 4-летний мальчик попытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, рядом находилась его бабушка. Подросток, сбивший ребенка, управлял скутером, не имея водительского удостоверения.

Водитель пояснил, что скутер принадлежит его матери, которая разрешила ему покататься.

Оба участника ДТП получили травмы, у подростка ушибы, маленький ребенок госпитализирован в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. Автоинспекторы привлекут к административной ответственности подростка за езду без водительского удостоверения, а его мать за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему права управления скутером.