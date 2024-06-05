Бесплатный курс "Prompt-инженер. Искусство коммуникации с нейросетью" начнётся в Тюмени 10 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый курс "Prompt-инженер. Искусство коммуникации с нейросетью" стартует в Тюменской школе программирования 10 июня. Обучение проводится бесплатно в дистанционном формате. Зарегистрироваться можно на сайте школы, заполнить анкету и пройти входное тестирование по ссылке до 7 июня включительно, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

В программу курса входят: создание аккаунтов в нейросетях ChatGPT, BING, YandexGPT, Midjourney, DALL Diffusion, Kandinsky, Runway GEN-1 и GEN-2, настройка рабочего пространства и профилей; формирование запросов для генерации текстового контента; формирование промптов для генерации изображений: создание, изменение и доработка картинок.; формирование навыков выявления тенденций и прогнозирования событий с помощью нейросетей, используя библиотеки промптов.

Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.