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Медико-техническое задание на проектирование новой поликлиники готовят в Тобольске

Общество, 14:37 05 июня 2024

ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Медико-техническое задание на проектирование новой поликлиники готовят в Тобольске. Накануне глава города Максим Афанасьев вместе с директором областного департамента здравоохранения Натальей Логиновой и главным врачом Областной больницы № 3 Дмитрием Бойко осмотрел участок под строительство больницы.

"Учтены все чаяния горожан, в первую очередь по стоматологии, все потребности больницы, все нормативные требования. Наша главная задача - улучшить демографические показатели, сделать все возможное для сбережения здоровья тоболяков, увеличения продолжительности жизни", - написал глава Тобольска в своем Telegram-канале.

Новая поликлиника - это возможность получить всю необходимую помощь в одном месте. В здании разместится служба скорой медицинской помощи, рентгенологическое отделение, дневной стационар для взрослых и отделение неотложной помощи для взрослых и детей, профилактические и физиокабинеты, консультативно-диагностическое отделение для детей, медосмотры, центр дистанционного сопровождения, отделение доврачебной и медико-социальной помощи, центр амбулаторной хирургии, диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологии, отделение медицинской реабилитации, детская и взрослая стоматология. Всего предусмотрено восемь этажей.

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# Максим Афанасьев , поликлиника , Тобольск

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