30 тысяч юных тоболяков открыли сезон "Отрядов мэра"

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

28 сезон трудового лета "Отряды мэра" стартовал в Тобольске. В 2024 году это 15 направлений, занято почти 1,5 тыс. мест: архивариусы, озеленители, спортивные инструкторы, флористы, музейные смотрители и другие.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

"30 тысяч участников за все время - впечатляющая цифра. Первая зарплата, первые шаги к самостоятельности - важный и запоминающийся момент в жизни каждого человека. Отдельно хочется отметить, что, благодаря совместной программе с компанией СИБУР, организованы отряды "Тобольск настоящий". Ребята будут работать на объектах программы, а это уникальное преимущество", - сказал Максим Афанасьев.