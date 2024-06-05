Полномочный посол Республики Казахстан провел для тюменских студентов лекцию

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Лекцию о процессах, происходящих в Казахстане в рамках реализации реформ, направленных на модернизацию общества и государства, провел для студентов ТюмГУ полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Также он ответил на вопросы, пишет управление стратегических коммуникаций университета.

Посол отметил, что 95 % жителей Казахстана говорят на русском языке: "Мы чтим историю и дружим с Россией, это наш союзник и партнер".

В завершение встречи Даурен Абаев высказал свое напутствие студентам вуза. Он отметил, что сейчас у них есть время наработать социальные связи и социальный капитал. "Потратьте время с умом, вы закладываете фундамент своей дальнейшей жизни и карьеры уже сегодня", - добавил он.

Традиционно из Республики Казахстан в ТюмГУ приезжает самое большое количество иностранных студентов для получения образования. В настоящее время в вузе действуют 18 договоров о партнёрских связях с казахстанскими вузами.