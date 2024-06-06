Один из съездов Червишевской развязки в Тюмени будет закрыт по ночам с 6 по 12 июня
Общество, 17:40 05 июня 2024
| Фото: ГУС Тюменской области
Проезд по одному из съездов Червишевской развязки в Тюмени будет закрыт по ночам с 6 по 12 июня, сообщает ГУС Тюменской области.
В ночь с 5 на 6 июня подрядная организация приступит к замене барьерного ограждения на правоповоротном съезде в сторону с. Червишево транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Обход Тюмени с ул. Червишевский тракт. На указанном съезде полностью ограничат движение ночью с 20 до 6 часов. Работы продлятся до 12 июня.
| Фото: ГУС Тюменской области
Объехать зону проведения работ можно по существующим съездам, следуя указаниям временных знаков.