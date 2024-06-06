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Один из съездов Червишевской развязки в Тюмени будет закрыт по ночам с 6 по 12 июня

Общество, 17:40 05 июня 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Проезд по одному из съездов Червишевской развязки в Тюмени будет закрыт по ночам с 6 по 12 июня, сообщает ГУС Тюменской области.

В ночь с 5 на 6 июня подрядная организация приступит к замене барьерного ограждения на правоповоротном съезде в сторону с. Червишево транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Обход Тюмени с ул. Червишевский тракт. На указанном съезде полностью ограничат движение ночью с 20 до 6 часов. Работы продлятся до 12 июня.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Объехать зону проведения работ можно по существующим съездам, следуя указаниям временных знаков.

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# ГУС Тюменской области , развязка

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