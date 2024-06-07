В Сорокинском районе выявили более 154 гектара заросших земель сельхозназначения
Общество, 15:14 07 июня 2024
| Фото: 72.fsvps.gov.ru
Более 154 га заросших земель сельскохозяйственного назначения выявили в Сорокинском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
"Правообладатель не выполнял обязательные требования земельного законодательства. 100 процентов площади пяти земельных участков зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью", – уточнили в ведомстве.
Владельцу земли объявили предостережение и предложили расчистить участки, вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.