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В Сорокинском районе выявили более 154 гектара заросших земель сельхозназначения

Общество, 15:14 07 июня 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Более 154 га заросших земель сельскохозяйственного назначения выявили в Сорокинском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Правообладатель не выполнял обязательные требования земельного законодательства. 100 процентов площади пяти земельных участков зарастает сорной и древесно-кустарниковой растительностью", – уточнили в ведомстве.

Владельцу земли объявили предостережение и предложили расчистить участки, вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

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