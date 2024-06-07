Макулатуру примут у тюменцев на шести площадках 10 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сдать макулатуру на безвозмездной основе смогут тюменцы на шести площадках города в рамках тематической недели "Экология" 10 июня, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Желающие смогут сдать макулатуру: - ул. Мельникайте, 74, с 9 до 18 часов, в здании управы Ленинского административного округа администрации Тюмени; ул. 30 лет Победы, 95, корпус 2, с 13 до 17 часов, в здании управы Восточного административного округа администрации Тюмени; ул. Луначарского, 61, с 9 до 13 часов, в здании управы Калининского административного округа администрации Тюмени; ул. Новгородская, д.10, каб.115, с 14 до 17 часов, в здании управы Центрального административного округа администрации Тюмени; ул. Урицкого, 28, с 9 до 17 часов, в здании управления по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени; ул. Орджоникидзе, 24, с 9 до 16 часов, в здании департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.