Более 313 тыс. жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 313 тыс. 780 жителей Тюменской области прошли профосмотры и диспансеризацию с начала 2024 года. Врачи выявили 19 тыс. 871 заболевание. В том числе, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 7 тыс. 470 случаев, 981 случай ишемической болезни сердца, 1 тыс. 630 — цереброваскулярной болезни, 1 тыс. 379 — сахарного диабета, 723 — злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 566.

Диспансеризацию активнее всего проходят жители Вагайского, Сладковского, Ярковского, Аромашевского, Абатского районов, а профилактические медосмотры – жители Тюмени, Упоровского, Голышмановского, Бердюжского, Заводоуковского районов.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения – 10 тыс. 81, второе место у прочих заболеваний – 4 тыс. 200, третье у болезней органов пищеварения – 1 тыс. 692.

Записаться на профосмотры и диспансеризацию можно любым удобным способом: через личный кабинет портала Госуслуг, в приложении "Телемед-72", в call-центре поликлиники, по единому номеру 122.