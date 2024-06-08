120 человек окончили Школу юных нейроинженеров Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

120 человек окончили Школу юных нейроинженеров Тюменской области за пять лет. Это первое подобное образовательное учреждение в России. Выпускники востребованы в отрасли и многие еще на стадии обучения трудятся в IT-компаниях.

"Обучение длится два года. В первый год ребята проходят основы нейросетевых технологий, во второй углубленно погружаются в тему. Для того, чтобы поступить в школу нужно пройти тестирование и собеседование. Реализация проектной деятельности в школе – это одно из ключевых направлений для которой она и создана", - рассказал преподаватель Дмитрий Пащенко.

В начале все изучают язык программирования Python, основы машинного обучения - рассматриваются основные алгоритмы. Самый большой модуль – работа с данными.

"Главное в ИИ – это данные, а то, как работать с ними, преподнести машинному обучению является основной задачей. На втором году обучения мы углубляемся в тему искусственного интеллекта и проходим нейросетевые архитектуры, учимся создавать нейронные сети: от самых простых – распознавание рукописных числе, до свёрточных нейросетей, более сложных современных. Рассматриваем их сразу на практических кейсах, примерах в которых они могли быть использованы", - пояснил он.

Среди проектов, которые реализовали ученики первого года – проект по рациональности выдачи кредита заемщику, определению качества вина, решение, анализирующее оценки за контрольные работы. Второкурсники работают над более сложными проектами по созданию нейросетевых архитектур, нейронный сетей.

"В этом году делали нейросеть, которая распознавала брендирование национальных проектов. Были созданы несколько Telegram-ботов, которые определяли к какому классу брендирование относится, его корректность, и в целом оценивали наличие брендирования. Дети написали три разные нейросети, которые все это делали. Они их интегрировали в Telegram", - привел пример Дмитрий Пащенко.

Отметим, презентация школы юных инженеров прошла в рамках демонстрационного дня ИИ-решений и приурочено IT-неделе, организованной в честь 80-летия Тюменской области.

Оксана Корнеенкова