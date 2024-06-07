Юбилейный сезон "Отрядов мэра" стартовал в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Юбилейный сезон "Отрядов мэра" стартовал у здания администрации Тюмени 6 июня.

Открывая "Трудовое лето – 2024", временно исполняющий полномочия главы города Петр Вагин отметил, что разнообразие профессий помогает "муравьям" сделать верный профессиональный выбор.

“Каждый год добавляются профессии: IT-бригады, помощники Министерства по чрезвычайным ситуациям, бригада имени Артура Ольховского, где ребята реставрируют экспонаты, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны… Спасибо вам за ваше трудолюбие и неравнодушие”, — обратился к ребятам Петр Вагин.

Первый мэр Тюмени, при котором стартовала программа летней занятости "Отряды мэра", депутат Тюменской городской думы, почетный гражданин нашего города Степан Киричук добавил, что "муравьи" приумножают славу Тюмени.

“Я счастливый человек, потому что живу в то время, когда вы, опираясь на фундамент, заложенный 25 лет назад, объединяетесь и привносите в наш город что-то новое. Пусть так будет и дальше!”, – сказал он.

В администрации города напомнили, что впервые программа комплексных мероприятий летней занятости подростков "Отряды мэра" стартовала 5 июля 1999 года. В 2019 году проект вошел в тройку лидеров Всероссийского конкурса лучших практик самоопределения молодежи премии "Траектория" при Общественной палате Российской Федерации.