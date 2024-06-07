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Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг"

Общество, 20:21 06 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг", сообщает информационный центр правительства региона.

Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании Павел Косов на площадке ПМЭФ-2024.

Соглашение нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество для увеличения объема производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области современными средствами производства.

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# Александр Моор , ПМЭФ , соглашение

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