Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг"
Общество, 20:21 06 июня 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг", сообщает информационный центр правительства региона.
Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор компании Павел Косов на площадке ПМЭФ-2024.
Соглашение нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество для увеличения объема производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий агропромышленного комплекса Тюменской области современными средствами производства.