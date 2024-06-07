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Молодым тюменским исследователям помогают внедрять инновационные разработки

Общество, 21:27 06 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соглашение, направленное на развитие предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов, заключили правительство Тюменской области и Фонд содействия инновациям на площадке ПМЭФ-2024. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

"Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют "доращивать" научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения", – прокомментировал Андрей Пантелеев.

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В 2023 году тюменские исследователи уже получили от Фонда содействия инновациям гранты на общую сумму около 36 миллионов рублей.

"Тюменская область готова софинансировать поддержку молодых ииноваторов", – подчеркнул заместитель губернатора.

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# ПМЭФ , соглашение

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