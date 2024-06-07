Тюменская область заключила соглашения о сотрудничестве с тремя компаниями на ПМЭФ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соглашения с тремя компаниями – “ДОМ.РФ”, корпорацией "Синергия" и “Росагролизингом” –, подписала Тюменская область на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

Первые два заключены с корпорацией "Дом.РФ". Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул,что здесь очень большой спектр направлений сотрудничества. Эти соглашения касаются двух вещей.

“Первое – реализация в Тюмени арендного дома. Если говорить про арендное жилье, я считаю его перспективным направлением. Это касается молодых специалистов, которые очень подвижны. Второе соглашение – современных "зеленых", энергоэффективных технологий. Мы выступаем пилотным регионом для того, чтобы отработать эти технологии на том жилом фонде, который сегодня в Тюмени есть”, – сказал глава региона.

Третье соглашение подписано с корпорацией "Синергия". Оно касается создания в Тюменской области учреждений среднего образования по цифровому профилю, а также сети современных глэмпингов.

В завершении дня было подписано соглашение с "Росагролизингом". Его основная цель – обновление техники, которую используют аграрные предприятия. Глава региона отметил, что "Росагролизинг" – крупная финансовая компания, имеет большой финансовый ресурс. Соответственно, она может подставить финансовое "плечо" для аграриев Тюменской области.

Также губернатор провел ряд встреч с инвесторами. Говорили о развитии инфраструктурных проектов и расширении бизнеса компаний, которые уже представлены в Тюменской области.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Инна Пахомова