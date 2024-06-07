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Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области подключились к поискам детей в Свердловской области

Происшествия, 08:14 07 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области помогают в поиске потерявшихся в лесу в Свердловской области юных жителей Тюмени. Об этом сообщили в ведомстве.

12-летний мальчик и его 10-летняя сестра ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липка 4 июня. По пути назад семья заблудилась. Дедушка смог выбраться, дети потерялись.

Сотрудники МЧС России совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами прочесывают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе Свердловской областей.

К 8 часам 7 июня специалисты обследовали два участков лесного массива и прилегающие к нему дороги. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 км. Поисковые работы продолжаются.

Видео из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области

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