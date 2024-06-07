После исчезновения двух юных тюменцев в Свердловской области возбудили дело

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

По факту исчезновения двух детей из Тюмени в Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Жители Тюмени – 12-летний мальчик и 10-летняя девочка – 4 июня, находясь в Слободо-Туринском районе Свердловской области, вместе со своим дедом ушли на реку на рыбалку. После этого они пропали. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, дед пришел в ближайшую деревню после того, как разошелся с внуками в лесном массиве.

“Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших”, – уточнили в ведомстве.

На месте следователям помогают сотрудники отдела криминалистики регионального СКР, применяются современные криминалистические средства. Свидетели допрошены, последнее место пребывания несовершеннолетних осмотрено, выполняются другие необходимые мероприятия.

“Масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, МЧС и волонтеров, в том числе и из соседних районов и Тюменской области, продолжаются. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области”, – сообщили в ведомстве.