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"Ночь конторы" проведут в 2025 году в Тюмени на средства гранта

Общество, 13:34 07 июня 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Мультицентр "Контора пароходства" вместе с АНО "Агентство муниципальных инициатив" стали финалистами конкурса грантов губернатора Тюменской области. Фестиваль "Ночь конторы" получил финансовую поддержку в размере 497 тыс. 901 рубль. Средства пойдут на проведение лаборатории медиаискусства в мае 2025 года, сообщает пресс-служба мультицентра.

"В "Ночь конторы" наша команда всегда уделяла особое внимание медиаискусству, создавала световые и аудио-визуальные перформансы. Нам хотелось бы дать возможность этому виду искусства в Тюмени развиваться, а локальным создателям попробовать себя в чем-то новом", — сказала руководитель отдела поддержки сообществ мультицентра Елена Клейман.

На лекциях и воркшопах участники узнают о тенденциях в медиаискусстве, освоят технологии синтеза звука, света и визуальных эффектов. Итогом обучения станут 10 арт-объектов, которые смогут посмотреть все желающие.

Напомним, что "Ночь конторы" — это альтернативная площадка всероссийской акции "Ночь музеев", которая проходит в мультицентре с 2021 года. За время существования проекта его посетили более 10 тыс. человек. Фестиваль поддерживает креаторов Тюменской области, поэтому в его программе всегда участвуют художники, театралы, танцоры и музыканты.

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