Ключи от квартиры вручили участнику СВО в Аромашевском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Ключи от квартиры вручили участнику специальной военной операции в Аромашевском районе. Об этом рассказал глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Сегодня в торжественной обстановке вручил ключи от новой благоустроенной квартиры в доме по улице Октябрьская, 9б участнику специальной военной операции", - уточнил глава.

Отметим, что в мае в этом же доме выделили квартиру семье, которая несколько лет состояла в очереди на улучшение жилищных условий.