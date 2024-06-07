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Ключи от квартиры вручили участнику СВО в Аромашевском районе

Общество, 15:03 07 июня 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Ключи от квартиры вручили участнику специальной военной операции в Аромашевском районе. Об этом рассказал глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем мероприятия по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Сегодня в торжественной обстановке вручил ключи от новой благоустроенной квартиры в доме по улице Октябрьская, 9б участнику специальной военной операции", - уточнил глава.

Отметим, что в мае в этом же доме выделили квартиру семье, которая несколько лет состояла в очереди на улучшение жилищных условий.

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# Аромашевский район , социальная поддержка

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