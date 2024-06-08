Индексацию пенсий для работающих пенсионеров проведут с 1 февраля 2025 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возобновлена с 1 февраля 2025 г.

"По поручению президента мы совместно с депутатами Государственной думы в ближайшее время подготовим поправки в федеральное законодательство и оперативно внесем законопроект. Сроки сжатые. Необходимо обеспечить принятие законопроектов в эту, весеннюю сессию, с тем, чтобы индексация возобновилась с 1 февраля 2025 года", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На текущий день в стране продолжают трудовую деятельность 7,8 млн пенсионеров.