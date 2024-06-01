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Летняя педиатрическая школа в Тюмени начнется с 24 июня

Общество, 08:28 11 июня 2024

www.tyumsmu.ru

Обучающихся 9-11 классов приглашает на II Летнюю педиатрическую школу "Детский врач – выбор будущего!" Тюменский государственный медицинский университет. Она пройдет с 24 по 28 июня.

По информации вуза, участники познакомятся с особенностями работы врача-педиатра, другими специалистами педиатрического профиля, узнают об истории становлении педиатрии и новых тенденциях. Также школьники совершенствуют свои коммуникативные навыки и приобретут практический опыт оказания первой медицинской помощи.

Занятия в школе бесплатные. Проезд, питание и проживание - за счет родительской платы. Для участия необходимо зарегистрироваться до 17 июня по ссылке и вступить в группу в телеграм-канала.

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