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Фотогалерея: выставку трофейного вооружения стран НАТО открыли в Верхней Пышме

Общество, 13:25 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую выставку трофейного вооружения стран НАТО открыли в Верхней Пышме Свердловской области 8 июня. Экспонаты захвачены группировкой войск "Центр" на СВО.

"Каждый из этих образцов - это настоящий трофей. Это победа в реальном бою. Это мужество, доблесть и отвага наших солдат. Не даром наша группировка получила право носить собственное имя "отважные". Военнослужащие ремонтных подразделений постарались привести технику противника в порядок, чтобы дать вам максимально достоверное представление, о том каким угрозами приходится противостоять нашим ребятам", - отметил замполпреда Александр Калиберда.

Всего в экспозиции представлены 14 единиц техники, произведенных в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. В числе экспонатов – танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley" и другие.

Выставка будет работать до середины июля ежедневно с 9 до 21 часа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# военная техника , НАТО

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