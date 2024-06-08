Фотогалерея: выставку трофейного вооружения стран НАТО открыли в Верхней Пышме

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую выставку трофейного вооружения стран НАТО открыли в Верхней Пышме Свердловской области 8 июня. Экспонаты захвачены группировкой войск "Центр" на СВО.

"Каждый из этих образцов - это настоящий трофей. Это победа в реальном бою. Это мужество, доблесть и отвага наших солдат. Не даром наша группировка получила право носить собственное имя "отважные". Военнослужащие ремонтных подразделений постарались привести технику противника в порядок, чтобы дать вам максимально достоверное представление, о том каким угрозами приходится противостоять нашим ребятам", - отметил замполпреда Александр Калиберда.

Всего в экспозиции представлены 14 единиц техники, произведенных в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине. В числе экспонатов – танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley" и другие.

Выставка будет работать до середины июля ежедневно с 9 до 21 часа.