  • 8 июня 20248.06.2024суббота
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Лучший HR-проект в промышленности выберут на TNF

Экономика, 16:13 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III HR-саммит TNF пройдет в Тюмени 16-19 сентября. Участники могут подать заявку на соискание премии "Лучший HR-проект в промышленности", сообщают организаторы форума.

На HR-саммит соберутся директора по персоналу не только крупнейших российских нефтегазовых компаний, но и представители машиностроения, топливно-энергетической и металлургической отраслей. Участники HR-саммита обсудят тактические и стратегические вопросы обеспечения технологической устойчивости бизнеса через призму развития человеческого капитала.

Отправить своего делегата на HR-саммит TNF полезно и престижно, так как каждая компания-участник форума TNF может подать заявку на соискание премии "Лучший HR-проект в промышленности" и получить признание своего профессионализма в работе с персоналом на федеральном уровне.

Номинации премии: корпоративная культура и корпоративные сообщества, развитие талантов, культура благополучия сотрудников, цифровая трансформация в HR, точка притяжения, фактор эффективности.

Представляемые к рассмотрению проекты должны иметь практическую значимость как для бизнеса компании, ее сотрудников, так и для отрасли в целом.

В жюри премии войдут представители органов государственной власти, ректоры профильных вузов, топ-менеджеры крупнейших промышленных и энергетических компаний, ведущие российские консультанты в сфере HR и организационного развития.

Заявки принимают до 15 июля 2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , ТНФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 08.06.2024Лучший HR-проект в промышленности выберут на TNF
13:07 08.06.2024Эдуард Омаров: повышение налогов не затронет компании с выручкой до 60 млн рублей в год
10:31 08.06.2024Программа "Азбука предпринимателя" поможет тюменцам сформировать и оценить прибыль стартапа
18:43 07.06.2024Паводок не помешал аграриям Ишимского района закончить посевную кампанию