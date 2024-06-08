Лучший HR-проект в промышленности выберут на TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III HR-саммит TNF пройдет в Тюмени 16-19 сентября. Участники могут подать заявку на соискание премии "Лучший HR-проект в промышленности", сообщают организаторы форума.

На HR-саммит соберутся директора по персоналу не только крупнейших российских нефтегазовых компаний, но и представители машиностроения, топливно-энергетической и металлургической отраслей. Участники HR-саммита обсудят тактические и стратегические вопросы обеспечения технологической устойчивости бизнеса через призму развития человеческого капитала.

Отправить своего делегата на HR-саммит TNF полезно и престижно, так как каждая компания-участник форума TNF может подать заявку на соискание премии "Лучший HR-проект в промышленности" и получить признание своего профессионализма в работе с персоналом на федеральном уровне.

Номинации премии: корпоративная культура и корпоративные сообщества, развитие талантов, культура благополучия сотрудников, цифровая трансформация в HR, точка притяжения, фактор эффективности.

Представляемые к рассмотрению проекты должны иметь практическую значимость как для бизнеса компании, ее сотрудников, так и для отрасли в целом.

В жюри премии войдут представители органов государственной власти, ректоры профильных вузов, топ-менеджеры крупнейших промышленных и энергетических компаний, ведущие российские консультанты в сфере HR и организационного развития.

Заявки принимают до 15 июля 2024.