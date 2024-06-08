Тюменка Кристина Ермолаева вошла в число лучших китаеведов страны

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Ведущий менеджер Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ Кристина Ермолаева заняла третье место по итогам Всероссийского бизнес-конкурса "Команда мечты в Москве. За звание лучших боролись 36 молодых специалистов в области китаеведения и работы с Китаем из 16 вузов России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Финалистам необходимо было решить бизнес-кейсы, создать цифровую маркетинговую стратегию продвижения на китайский рынок реально существующей компании, а также провести переговоры с китайскими партнерами.

"На одном из этапов передо мной стояла задача разработать стратегию выхода российских фитнес-батончиков на китайский рынок продукции. В конкурсе была реальная компания, которая вывезла в Китай большую партию продукции и не смогла ее реализовать. Мое предложение заключалось в адаптации состава батончиков к особенностям китайцев. Они не усваивают молочный белок. Поэтому из состава нужно исключить коровье молоко и заменить на альтернативное. Кроме того, так как в Китае распространена культура шэринга, батончики необходимо продавать в больших упаковках с разными добавками. Плюс, поскольку у заявленной российской компании на данный момент нет юридического лица в Китае, поэтому единственным каналом продаж может быть TMALL. На этой площадке можно продавать через агентов без создания юрлица", - рассказала Кристина Ермолаева.

Жюри, состоящее из представителей государственных и коммерческих структур, отметило высокий уровень подготовки всех участников. По результатам соревнования Кристина Ермолаева заняла третье место. Она планирует активно развивать китайское направление в университете и привлекать абитуриентов из Китая на обучение в ТюмГУ.