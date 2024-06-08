Чуваши из разных районов Тюменской области встретились на Акатуе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Областной народный чувашский праздник "Акатуй – 2024" прошел в с. Горьковка Тюменского района 8 июня. На яркое событие съехались делегации из муниципальных районов региона.

Один из важных у чувашей праздников, посвященный завершению весенне-полевых работ, стал традиционным событием для Тюмени. По словам председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Евгения Воробьева, красочный Акатуй, уходящий корнями вглубь веков, снова начали праздновать в регионе в 1992 году.

“Накануне праздника разговаривал заместителем губернатора Тюменской области, сказал, что еду на Акатуй, спросил, можем ли мы уже отмечать праздник окончания весенне-полевых работ. Он отвели, что да, потому что уже 94 процента площадей в Тюменской области засеяно. Это значит, что мы будем с хлебом, урожаем. Мы праздник заслужили. Конечно, Акатуй – это еще праздник души, поэтому ярко представлены коллективы, культура, игры, творчество чувашского народа”, – поделился он.

Глава Тюменского района Ольга Зимина отметила, что праздник неспроста развернулся в с. Горьковка. Ранее на этих землях обосновались переселенцы из Чувашии и образовали здесь сельхозартель.

“Тюменский район всегда с теплотой и гостеприимством принимает национальные праздники и гостей на своей земле. Традиционно здесь проводятся русская Масленица, татарский Сабантуй, ненецкий Вайнахтен. В календарь событий достойно включены и мероприятия чувашского народа. Национальные праздники очень важны в нашей многонациональной семье. Они не только подчеркивают дружбу и согласие между всеми народностями, населяющими нашу землю, но и позволяют нам чуть-чуть лучше узнать друг о друге, о традициях и культурных ценностях”, – сказала она.

Согласно переписи населения 2020 года, на территории Тюменской области без автономных округов проживает 4 тыс. 660 чувашей. Статистика имеет некоторую погрешность, в комитете по делам национальностей полагают, что представителей чувашского населения на территории юга региона может быть больше.

Как рассказал заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин, более 30 лет действует региональная общественная организация "Ассоциация чувашей "Таван". С момента ее создания сменилось несколько руководителей, но здесь соблюдается преемственность, все они сохраняют традиции и культуру.

“Организация очень деятельная, принимает участие во всех областных мероприятиях. Представители чувашских коллективов становятся лауреатами многих межрегиональных конкурсов. На этом областном фестивале представлена максимально яркая палитра чувашского народа”, – отметил он.

Роман Малыгин добавил, что ассоциация чувашей "Таван" вместе с другими национальными организациями в составе Ассамблеи народов России активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Последняя отправка была две недели назад. “Было собрано более трех с половиной тонн груза. Чуваши приняли активное участие в этом. Многие представители чувашского народа самоотверженно воюют на передовой. Ждем, когда они вернутся с победой”, – дополнил заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области.

Почетных гостей познакомили с подворьями разных муниципальных образований. Представители каждого подготовили свою программу. Чуваши из Сорокинского района накрыли большой стол с разными национальными угощениями. Они провели обряд новоселья. По легенде, молодая семья заселилась в избу. Здесь встречали с караваем, угощали национальными напитками. Приглашенные гости, перед тем как зайти в импровизированный дом, бросали через порог монетки – чтобы в семью пришло богатство.

“У нас, в Сорокинском районе, проживает более ста семей. Они занимаются земледелием, животноводством. Есть проблема с тем, что не всё семьи знают чувашский язык. Но мы стараемся возрождать культуру, язык”, – сказала руководитель коллектива "Шевле" Сорокинского района Тамара Цурикова.

Делегация Ярковского района выносила гостям закрытый пирог – хуплу с начинкой из картофеля, мяса и лука. Каждому предлагалось отщипнуть по куску. На подворье от Тюменского района всем разливали шурпе – наваристый суп из баранины.

На празднике гости играли в национальные игры. Так как Тюменский район – многонациональный, были представлены активности не только от чувашей, но и татар, казахов, ненцев, русских, украинцев. Где-то предлагали сделать фото в кафтане и головном уборе, другие собирали чум, пытались попасть ложкой в ведро и многое другое. За участие в играх вручали сувениры с эмблемой "Акатуй": блокноты, ручки.

В другой локации гости делали мозаичный сувенир в виде древа жизни с тремя солнцами Чувашии. Фрагменты глины и смальту дети и взрослые укладывали в специальную форму на затирку.

Также семьи могли поспорить за звание самых ловких и быстрых на спортивных состязаниях.

Инна Пахомова