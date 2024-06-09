Тюменцев просят не проводить конфиденциальные разговоры при умных устройствах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам советуют не проводить конфиденциальные разговоры при умных устройствах и даже включенных телефонах. Все голосовые помощники находятся в режиме полупостоянного мониторинга кодового слова.

Об этом tmn.aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

"У каждого свое слово: "Привет, Сири", "Окей, Гугл", "Алиса" и прочие. Как только вы его произносите, у этого устройства начинается запись и анализ разговора. Есть производители умных устройств, например, телевизоров, которые выпускали предостережение, где четко было написано: не проводите конфиденциальные разговоры при наших устройствах, если даже они просто включены в розетку. У современных телевизоров есть функция голосового запроса, соответственно, есть микрофон и функция записи голоса. И если есть неконтролируемый полный доступ к телевизору, особенно с привилегированными правами, то этим могут воспользоваться", - объясняет Владимир.

Он отметил, что цифровые устройства давно стали частью нашей жизни и "следы" мы оставляем везде. В особенности это касается интернета, где тоже за пользователями "следят", собирая информацию о том, какие ресурсы они посещают, что смотрят, что ищут.