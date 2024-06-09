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Тюменцы могут поделиться рассказами о своих предках-героях

Общество, 11:31 09 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Голосами прошлого" реализует Медиацентр молодежной политики Тюменской области. Команда планирует собрать 79 историй героев региона — по количеству лет, прошедших со Дня Победы, сообщают организаторы.

Поделиться историей своего родственника-участника Великой Отечественной войны может каждый желающий. Это можно сделать на сайте голосамипрошлого72.рф до 15 июня.

Авторов пригласят на запись подкаста, а их истории опубликуют на сайте 22 июня, в День памяти и скорби.

"Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. Мы предлагаем тюменцам поделиться рассказами о своих предках-героях и их подвигах. Так мы сохраним историю для будущих поколений", - сказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

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# Великая Отечественная война , герои , медиацентр

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