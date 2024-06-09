В Тюмени покажут триллер Альфреда Хичкока
Общество, 16:12 09 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Фильм "В случае убийства набирайте "М"" Альфреда Хичкока покажут в "Конторе пароходства" 17 июня. Вход бесплатный, сообщают организаторы.
Это детективная история с неожиданными сюжетными поворотами. Бывший теннисист решается на преступление, когда узнает, что может лишиться миллионов своей жены. Однако ложь и случайности делают план запутанным и менее осуществимым.
Картина вошла в десятку лучших фильмов детективного жанра по версии Американского института киноискусства.
Зрителей ждут в большом зале в 19 часов 15 минут. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Возрастное ограничение: 12+.