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В Тюмени покажут триллер Альфреда Хичкока

Общество, 16:12 09 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм "В случае убийства набирайте "М"" Альфреда Хичкока покажут в "Конторе пароходства" 17 июня. Вход бесплатный, сообщают организаторы.

Это детективная история с неожиданными сюжетными поворотами. Бывший теннисист решается на преступление, когда узнает, что может лишиться миллионов своей жены. Однако ложь и случайности делают план запутанным и менее осуществимым.

Картина вошла в десятку лучших фильмов детективного жанра по версии Американского института киноискусства.

Зрителей ждут в большом зале в 19 часов 15 минут. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# кинопоказ , Контора пароходства

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