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62 студента из тюменских колледжей и техникумов отправятся на Российскую студвесну

Общество, 19:43 09 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

62 тюменца отправятся на XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для студентов техникумов и колледжей в Ставрополь с 11 по 17 июня. В течение семи дней фестиваля ребята из девяти учебных заведений представят концертные номера и защитят творческие проекты.

Для участия во Всероссийском фестивале от Тюменской области зарегистрирован 21 концертный номер и девять проектов в неконцертных направлениях. Среди них: номера обладатели Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" — ВИА Hot Strings с номером "Звезда моя далекая", учебный ансамбль современного танца "Академия", театральная студия "Привыкай" с номером "Пусть приснится Рай…". В составе выступлений заявлена региональная программа "Раз и навсегда" режиссера Никиты Валихина.

"Надеемся показать достижения нашей области, поддержать участников и провести время с пользой, обмениваясь опытом с коллегами из других регионов. Уверена, что наша делегация достойно представит Тюменскую область", — рассказал редакции Moi-portal.ru куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Всего на событие отправятся более 2 тыс. конкурсантов из более чем 75 регионов России. Фестиваль будет посвящен Году семьи в РФ и Году межнационального согласия в Ставропольском крае. Оценят участников свыше 70 членов жюри — авторитетных представителей искусства и культуры Российской Федерации.

Возрастное ограничение: 16+.

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# ссузы , студвесна

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