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Сильные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 10 июня

Общество, 15:01 09 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные дожди прогнозируют в Тюменской области 10 июня. В отдельных районах пройдет гроза и град, сообщает Тюменский ЦГМС.

Также обещают порывы ветра 18-23 м/с.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.

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# дождь , непогода

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