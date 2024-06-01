Режиссерский, продюсерский и технический интенсивы проведут для тюменцев в течение года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре интенсива по кинопроизводству проведут для тюменцев в течение года. Это лекции и практики по режиссуре, продюсированию, технической части, а также сценарному мастерству, которое уже прошло с 7 по 9 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель проектов "Тюменского киносообщества" Александр Лавренов.

"Это как раз тот образовательный блок, благодаря которому появляются звездочки. Вообще поддержка и ресурсная помощь – одна из наших задач. Бывает, что кто-то приходит и просит пять миллионов рублей на фильм. Такого мы обеспечить не можем, для этого есть федеральные конкурсы. Но мы можем подготовить человека для участия в них. Помогаем мы и в преодолении административных барьеров, договариваемся о месте локации, потому что иначе у него от идеи не останется ничего", - добавил он.

Еще одним шагом в развитии регионального кинопродукта станет в июне запуск серии выпусков "Смотрим тюменское" на тюменском телевидении. Режиссер, продюсер или другой участник киногруппы расскажет о своем фильме, а после этого данную ленту выпустят в эфир. Сейчас формируется график выхода передач.

В сентябре-октябре характер выпусков изменится. Зрители узнаю о том, как снимается кино в Тюмени.

Все подробности будут публиковаться в Telegram-канале по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

Виктория Макарова