  • 10 июня 202410.06.2024понедельник
  • USD88,7606
    EUR96,6916
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Режиссерский, продюсерский и технический интенсивы проведут для тюменцев в течение года

Общество, 12:47 10 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре интенсива по кинопроизводству проведут для тюменцев в течение года. Это лекции и практики по режиссуре, продюсированию, технической части, а также сценарному мастерству, которое уже прошло с 7 по 9 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель проектов "Тюменского киносообщества" Александр Лавренов.

"Это как раз тот образовательный блок, благодаря которому появляются звездочки. Вообще поддержка и ресурсная помощь – одна из наших задач. Бывает, что кто-то приходит и просит пять миллионов рублей на фильм. Такого мы обеспечить не можем, для этого есть федеральные конкурсы. Но мы можем подготовить человека для участия в них. Помогаем мы и в преодолении административных барьеров, договариваемся о месте локации, потому что иначе у него от идеи не останется ничего", - добавил он.

Еще одним шагом в развитии регионального кинопродукта станет в июне запуск серии выпусков "Смотрим тюменское" на тюменском телевидении. Режиссер, продюсер или другой участник киногруппы расскажет о своем фильме, а после этого данную ленту выпустят в эфир. Сейчас формируется график выхода передач.

В сентябре-октябре характер выпусков изменится. Зрители узнаю о том, как снимается кино в Тюмени.

Все подробности будут публиковаться в Telegram-канале по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кино , продюсирование , режиссура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 10.06.2024Учебный комплекс регионального отделения центра "Воин" открыли в Тюмени
13:53 10.06.2024Фотогалерея: визит делегации Совета Федерации в Тюмень
13:20 10.06.2024В сквере Нефтехимиков в Тобольске высадили 30 молодых лип
12:47 10.06.2024Режиссерский, продюсерский и технический интенсивы проведут для тюменцев в течение года