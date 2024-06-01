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Более 400 домов продезинфицировали в Тюменской области после ухода воды

Общество, 17:12 10 июня 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

423 жилых дома и 515 приусадебных участков продезинфицированы после паводка и ухода воды в населённых пунктах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

Сотрудники МЧС ежедневно контролируют ситуацию на реках Иртыш и Тобол. В муниципалитетах региона проводится круглосуточный мониторинг противовпаводковой обстановки.

Продолжается окарауливание временных земляных насыпей и гидротехнчисеких сооружений. На территории области остаются подтопленными 435 домов и 1 тыс. 183 приусадебных участка, а также 29 участок автодорог.

В пунктах временного размещения остаются 87 человек, в том числе 31 ребёнок.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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