Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха отбирается ежемесячно на территории "ЗапСибНефтехима" в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха отбирается в рамках ежемесячного экологического мониторинга на территории промышленной площадки "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Отбор проб на границе санитарно-защитных зон производится каждые 28 минут, сообщает пресс-служба компании.

"ЗапСибНефтехим", который является крупнейшим промышленным объектом Тобольска, по словам руководителя по экологии Людмилы Шешуковой, закономерно находится в центре внимания горожан.

"В том числе все экологические аспекты его деятельности, - подчеркнула она. - Мы стремимся, чтобы не только специалисты и контролирующие органы были в курсе наших экологических показателей, но и жители города имели представление, что происходит на промплощадке".