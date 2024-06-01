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Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха отбирается ежемесячно на территории "ЗапСибНефтехима" в Тобольске

Общество, 17:23 10 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха отбирается в рамках ежемесячного экологического мониторинга на территории промышленной площадки "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Отбор проб на границе санитарно-защитных зон производится каждые 28 минут, сообщает пресс-служба компании.

"ЗапСибНефтехим", который является крупнейшим промышленным объектом Тобольска, по словам руководителя по экологии Людмилы Шешуковой, закономерно находится в центре внимания горожан.

"В том числе все экологические аспекты его деятельности, - подчеркнула она. - Мы стремимся, чтобы не только специалисты и контролирующие органы были в курсе наших экологических показателей, но и жители города имели представление, что происходит на промплощадке".

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# ЗапСибНефтехим , экология

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