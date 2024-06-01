Тюменцы едут на "Российскую студенческую весну" в Ставрополь

| Фото: Официальное сообщество Российской студенческой весны ВКонтакте | Фото: Официальное сообщество Российской студенческой весны ВКонтакте

62 студента тюменских колледжей и техникумов будут представлять Тюменскую область на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" с 11 по 17 июня 2024 года в Ставрополе.

В делегацию войдут студенты из девяти колледжей и техникумов Тюмени, Тобольска и Ишима. Более половины участников едут на Фестиваль впервые.

Для участия в фестивале зарегистрированы 30 номеров, среди которых: учебный ансамбль современного танца "Академия", театральная студия "Привыкай" и другие.

Также делегация подготовила региональную программу "Раз и навсегда", режиссёр - Никита Валихин.