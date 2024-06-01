  • 10 июня 202410.06.2024понедельник
  • USD88,7606
    EUR96,6916
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

"Россети Тюмень" продолжают реконструкцию сетей в муниципалитетах

Общество, 19:31 10 июня 2024

Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

Технические работы пройдут на четырёх ЛЭП в Горьковском, Кулаковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях Тюменского района с 10 по 16 июня.

Как напомнили "Россети Тюмень", в течение минувшей недели энергетики завершили реконструкцию распредсети на участке ЛЭП протяженностью 230 м в Богандинском муниципальном образовании.

В Кулаковском и Горьковском муниципальных образованиях выполнена замена 13 деревянных опор на железобетонные для подвеса СИП.

Кроме того, порядка 750 м провода были заменены на самонесущий изолированный с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %.

В реконструкции задействованы 78 человек ремонтного и оперативного персонала и более 26 единиц техники.

Для безопасности работников при проведении технических мероприятий в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реконструкция , Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 10.06.202430 трактористов поспорят за звание лучшего в Тюменской области
19:45 10.06.2024Пересечение улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени на месяц закроют для транспорта
19:31 10.06.2024"Россети Тюмень" продолжают реконструкцию сетей в муниципалитетах
19:10 10.06.2024В Тюменской области подвели итоги конкурса "Семья года"