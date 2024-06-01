"Россети Тюмень" продолжают реконструкцию сетей в муниципалитетах

| Фото: Россети Тюмень | Фото: Россети Тюмень

Технические работы пройдут на четырёх ЛЭП в Горьковском, Кулаковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях Тюменского района с 10 по 16 июня.

Как напомнили "Россети Тюмень", в течение минувшей недели энергетики завершили реконструкцию распредсети на участке ЛЭП протяженностью 230 м в Богандинском муниципальном образовании.

В Кулаковском и Горьковском муниципальных образованиях выполнена замена 13 деревянных опор на железобетонные для подвеса СИП.

Кроме того, порядка 750 м провода были заменены на самонесущий изолированный с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 % до 90 %.

В реконструкции задействованы 78 человек ремонтного и оперативного персонала и более 26 единиц техники.

Для безопасности работников при проведении технических мероприятий в электроустановках компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения.