30 трактористов поспорят за звание лучшего в Тюменской области
Общество, 20:01 10 июня 2024
| Фото: департамент АПК Тюменской области
30 специалистов со всей Тюменской области посоревнуются за звание "Лучший тракторист-машинист" 14 июня.
Конкурс будет принимать пос. Центральный Заводоуковского городского округа, сообщает департамент АПК Тюменской области.
Мероприятие стартует в 10 часов на базе АО "Центральное".
Участников ждёт вспашка поля, фигурное вождение колёсного трактора, для гостей подготовят показ выставочной техники и праздничный концерт.