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30 трактористов поспорят за звание лучшего в Тюменской области

Общество, 20:01 10 июня 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

30 специалистов со всей Тюменской области посоревнуются за звание "Лучший тракторист-машинист" 14 июня.

Конкурс будет принимать пос. Центральный Заводоуковского городского округа, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Мероприятие стартует в 10 часов на базе АО "Центральное".

Участников ждёт вспашка поля, фигурное вождение колёсного трактора, для гостей подготовят показ выставочной техники и праздничный концерт.

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# конкурсы , тракторист

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