Александр Моор рассказал, когда начнется строительство нового медицинского объекта в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый медицинский объект Тюмени – приемно-диагностический корпус ОКБ №2 начнут строить за счет регионального бюджета. Заключение Главгосэкспертизы должно быть получено в конце 2024 года.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочего визита делегации Совета Федерации в Тюмень 10 июня.

Строительство приемно-диагностического корпуса ОКБ №2 – один из объектов, который нашел отражение в постановлении Совета Федерации по итогам дней региона в мае 2023 года. Во время визита в Тюмень сенаторы в очередной раз убедились в необходимости данного медучреждения.

| Фото: Александр Аксенов, admtyumen.ru/ | Фото: Александр Аксенов, admtyumen.ru/

"С нашей стороны сейчас ведется проектирование. Мы будем максимально стараться, чтобы до конца текущего года проект прошел Главгосэкспертизу, чтобы заявиться в федеральный бюджетный цикл 2026-2028 годов. Но сможем начать строительство сами, потому что объект важный и нужный для всего региона", - подчеркнул Моор.

| Фото: Александр Аксенов, admtyumen.ru/ | Фото: Александр Аксенов, admtyumen.ru/

Разработка проектно-сметной документации завершится до конца 2024 года. Стоимость работ составит более 92 млн рублей.

"Работая над проектом приемно-диагностического корпуса, мы изучили опыт шести ведущих клиник Москвы. Заключили соглашение с клиникой Склифосовского, куда уже приезжают наши специалисты на стажировку по определенным методикам и технологиям. Согласовали с министерством здравоохранения медико-техническое задание в сентябре прошлого года, получили положительное заключение. И сегодня в управлении капитального строительства Тюменской области заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации", - уточнила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

ОКБ №2 функционирует в Тюмени 48 лет, оказывает помощь населению по 43 направлениям. Около 3000 сотрудников, в том числе 700 врачей, трудятся в медучреждении. Больница принимает по 390 тыс. пациентов в год. В пиковые дни – более 1300. Это почти в два с половиной раза превышает ее пропускную способность.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый корпус позволит увеличить количество койко-мест, оптимально маршрутизировать пациентов и поддерживать высокое качество оказания медпомощи. Объект расширит функционал учреждения по многим направлениям, появится блок с восемью операционными.

Напомним, по итогам работы членов комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера предложения от застройщиков, органов власти Тюменского региона будут учтены при внесении изменений в закон о КРТ.

Анжела Лебедева