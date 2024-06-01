Пожелания от Тюменской области учтут при внесении изменений в закон о КРТ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области в реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ) впечатляет. Предложения от застройщиков, органов власти региона будут учтены при внесении изменений в закон о КРТ.

Об этом сказал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко по итогам визита по объектам региона и совещания в правительстве 10 июня.

"Нам было важно посмотреть опыт работы Тюменской области по КРТ. И то, что мы увидели, действительно, впечатляет. Коллеги – строители, представители власти предложили доработать ряд предложений закона о КРТ для того, чтобы сделать еще более упрощенный вариант проведения всех процедур, чтобы этот механизм не отставал. Мы говорили о механизме строительства социальных объектов, он работает, но нужна его донастройка", - уверен Шевченко.

Александр Аксенов, admtyumen.ru/ Александр Аксенов, admtyumen.ru/

В Тюменской области механизм комплексного развития территорий реализуется без привлечения бюджетных средств. Объем инвестиций застройщиков – участников программы по Тюмени составляет более 2,5 млрд на пять лет. Рынок строительства в регионе является инвестиционно привлекательным. Инструмент КРТ – рабочий, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"При нашем уровне бюджетной обеспеченности регион не намерен просить финансовой поддержки от федерации. Но инструмент инфраструктурного бюджетного кредита привлекателен для нас. Дайте нам надолго под небольшую ставку, и мы сможем эти средства применить эффективно. Так, мы взяли инфраструктурный кредит и построили развязки, школу. Важно сохранить меры поддержки, которые действуют на федеральном уровне для регионов, для застройщиков. Они доказывают свою значимость", - подчеркнул глава региона.

На сегодня в Тюменской области разработано 27 проектов КРТ на площадь 397,8 га. Строители возведут 3,6 млн кв. метров нового жилья. Сносу подлежит 0,13 млн "квадратов".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация Совета Федерации побывала на трех площадках региона. Они оценили перспективу развития Заречной части Тюмени, появление приемно-диагностического корпуса ОКБ № 2 и строительство школы в Тюменском районе.

Анжела Лебедева